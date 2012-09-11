КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України
09:32, 11 вересня 2012Фінанси
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Нижче наводиться інформація про заплановані цього тижня збори акціонерів українських банків та провідних компаній:
11 вересня:
- Магістр-фонд дохідний;
- Укренергопостач;
- Східно-Кримська енергетична компанія;
12 вересня:
- Марфін Банк;
- Страхова компанія "Чартіс Україна";
14 вересня:
- Преміум-фонд;
- Інвестфонд "Заощадження";
- Інвестфонд "Стандарт";
- Інвестфонд "Стратег";
- Страхова компанія "СЕБ Лайф Юкрейн";
- Атомгідроенергобуд;
- Житлобуд;
- Цукровий союз Укррос
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