КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України

Нижче наводиться інформація про заплановані цього тижня збори акціонерів українських банків та провідних компаній: 11 вересня: - Магістр-фонд дохідний; - Укренергопостач; - Східно-Кримська енергетична компанія; 12 вересня: - Марфін Банк; - Страхова компанія "Чартіс Україна"; 14 вересня: - Преміум-фонд; - Інвестфонд "Заощадження"; - Інвестфонд "Стандарт"; - Інвестфонд "Стратег"; - Страхова компанія "СЕБ Лайф Юкрейн"; - Атомгідроенергобуд; - Житлобуд; - Цукровий союз Укррос

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