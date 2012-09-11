КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України

09:32, 11 вересня 2012
Фінанси
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Нижче наводиться інформація про заплановані цього тижня збори акціонерів українських банків та провідних компаній:

11 вересня:

- Магістр-фонд дохідний;

- Укренергопостач;

- Східно-Кримська енергетична компанія;

12 вересня:

- Марфін Банк;

- Страхова компанія "Чартіс Україна";

14 вересня:

- Преміум-фонд;

- Інвестфонд "Заощадження";

- Інвестфонд "Стандарт";

- Інвестфонд "Стратег";

- Страхова компанія "СЕБ Лайф Юкрейн";

- Атомгідроенергобуд;

- Житлобуд;

- Цукровий союз Укррос

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