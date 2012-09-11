У Білорусі інфляція становила 2,3%

Мінськ. У Білорусі інфляція в серпні 2012 року зросла на 2,3%, з початку року - на 14,6%.

Про це УНІАН повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Згідно з даними Білстату серпнева інфляція виявилася найвищою в нинішньому році.

«Індекс цін виробників промислової продукції в серпні цього року порівняно з липнем становив 1,3%, з груднем 2011 року - 14,4%, у тому числі на інвестиційні товари - відповідно 0,7% і 22,2%, проміжні товари - 0,9% і 10,5%, споживчі - 2,3% і 17,8%. Ціни виробників сільськогосподарської продукції в серпні в порівнянні з липнем зросли на 4,9%, з груднем 2011 року - на 24%, в ​​тому числі в рослинництві - відповідно на 21,8% та 42,7%, в ​​тваринництві - на 0, 5% і 19,1%», - наголошують у Білстаті.

Індекс цін на продовольчі товари в серпні до липня становив 2,3%, до грудня 2011 року - 16,7%. Непродовольчі товари подорожчали менше: у серпні - на 0,6%, з початку року - на 7,8%.

За підсумками 2012 білоруський уряд розраховує утримати інфляцію в межах 19-22%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Експерти поліпшили прогноз інфляції в Україні

Базова інфляція в Україні у серпні становила 0%

Екс-міністр: дефляція в Україні свідчить про бідність населення

Дефляція: офіційна статистика оберігає українців від стресу

У серпні в Україні зафіксовано дефляцію