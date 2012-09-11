Торги на міжбанку відкрилися падінням котирувань

У вівторок, 11 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,1060/8,1160 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2552/57, котирування з євро-гривні знизилися – 10,3730/10,3875. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости – 1,2804/06 (понеділок — 1,2783/85).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.