Середньозважений курс гривні в понеділок становив 8,0631 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 10 вересня, зміцнився до 8,0631 грн/дол. порівняно з 8,1008 за попередній день торгів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,656 млрд дол. (в еквіваленті), що на 232,6 млн дол. більше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 1,202 млрд дол.

Як повідомлялося, в понеділок, 10 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1140/8,1240, до 12:00 звузився спред - 8,1150/8,1230. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1110/8,1200 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2559/0,2564, до 12:00 ціни знизилися до 0,2557/0,2561. До закриття торгів ціни піднялися - 0,2558/0,2562. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,7049 (-0,1900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2770/1,2810.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,3735/10,3880, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,3675/10,3815. До закриття торгів цінові показники за EUR/UAH досягли рівня 10,3620/10,3775.