Євродепутати стурбовані нестачею прозорості при створенні банківського союзу

Брюссель. Комітет з економічних і монетарних справ Європарламенту стурбований браком прозорості при створенні банківського союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, ухваленій на засіданні комітету 10 вересня в Страсбурзі.

У документі Комітет, зокрема, вітає той факт, що країни-члени ЄС погодилися з висловленою парламентом два роки тому ідеєю про необхідність створення інтегрованої системи банківського нагляду.

Водночас, депутати висловили стурбованість наміром країн-членів уникнути створення прозорої і демократично підзвітної системи.

При цьому, члени Комітету відзначили, що країни-члени ЄС намагаються привласнити собі право прийняття рішення, виключивши Європарламент з процедури ухвалення рішень з цього питання.

У резолюції також наголошуються пункти, на які варто звернути увагу під час обговорення питання про створення інтегрованої системи банківського нагляду. Один з них стосується рекапіталізації банків, яка, на думку членів комітету, повинна здійснюватися через Європейський механізм стабільності.

Проект резолюції буде винесено на голосування в сесійний зал Європарламенту у четвер, 13 вересня.