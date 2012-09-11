Експерт не виключає дружній попит на ОВДП на аукціоні у вівторок

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики, у вівторок 11 вересня, Міністерство фінансів, ймовірно, отримає низку дружніх заявок, вважає фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

На його думку, дружній попит буде, найімовірніше, на пропоновані Мінфіном індексні папери. При цьому він зазначив, що ринкові заявки і раніше неможливі через істотний розрив між рівнем ставок на вторинному ринку і пропозицією уряду.

«Мінфін навряд чи піде на зростання прибутковості на локальному ринку в умовах різкого падіння ставок на зовнішніх ринках, що відкриває доступ до швидкого залучення фінансових ресурсів за рахунок випуску єврооблігацій. Таким чином, якщо Мінфін відчуває дефіцит коштів, він може легко поповнити його на ринку єврооблігацій, де в даний момент склалася вкрай сприятлива кон'юнктура», - вважає С.Фурса.

У вівторок, 11 вересня, уряд проведе черговий аукціон з розміщення ОВДП. Мінфін запропонує дві серії стандартних облігацій з терміном обігу 5 і 7 років, а також трирічні індексні папери.

За даними Державної казначейської служби, з початку цього року по 3 вересня надходження до держбюджету від проведення урядових запозичень становили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - від внутрішніх, 23,979 млрд грн - від зовнішніх). За вказаний період на погашення держборгу було спрямовано 45,107 млрд грн, витрати на обслуговування - 15,253 млрд грн.