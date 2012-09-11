Для Всеукраїнського перепису населення замовили бланки на 110 млн. грн

Державна служба статистики України за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Укрспецполіграфія» на виготовлення переписного інструментарію для Всеукраїнського перепису населення вартістю 110,28 млн грн.

Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Переписні листи у кількості 60,91 млн штук замовлено по 1,26 грн за одиницю. Форму 1 «Список проживаючих у приміщенні членів домогосподарства та їх житлові умови» виготовлять у кількості 25,06 млн штук по 60 коп. за одиницю. Для тимчасового переписного персоналу замовлено 237 тисяч бланків посвідчень у комплекті з пластиковим утримувачем та стрічкою по 6,30 грн.

Ці та інші бланки потрібно виготовити до кінця року.

Уряд планував Всеукраїнський перепис населення на 2011 рік. Згодом його було перенесено на грудень 2012 року, а на початку цього року віце-прем’єр Сергій Тігіпко повідомив про перенесення перепису на 2013 рік.

У світовій практиці переписи населення проводять приблизно кожні 10 років. Перший і поки єдиний перепис у незалежній Україні було проведено в 2001 році. Тоді чисельність населення України становила 48,457 млн осіб. До цього українців переписували ще у складі СРСР у 1989 році. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.

За даними Державної служби статистики, чисельність населення України на 1 січня 2012 року становить 45,63 млн осіб.