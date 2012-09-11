НБУ продаватиме інвестмонети фізособам

Національний банк України (НБУ) розширює канали продажу інвестиційних монет і дозволив своїм територіальним управлінням продавати їх фізичним особам (на сьогодні виключне право продавати інвестмонети фізособам мають уповноважені комбанки). Це передбачено зареєстрованою у Міністерстві юстиції постановою Нацбанку № 341 від 13 серпня 2012 року, якою вносяться відповідні зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції.

"Реалізація Операційним і територіальними управліннями Національного банку інвестиційних монет за цінами продажу здійснюється уповноваженим банкам за безготівковим розрахунком, а фізичним особам - за готівку або за безготівковим розрахунком", - говориться в документі.

Постановою також передбачено можливість для теруправління передавати уповноваженим банкам інвестиційні монети на реалізацію без передоплати на підставі укладеного відповідного договору.

Вищезазначеною постановою регулятор також зняв обмеження на реалізацію пам'ятних монет Нацбанку виключно на внутрішньому ринку.

Постанова набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Як повідомляв УНІАН, НБУ в грудні 2011 року почав випуск золотих інвестиційних монет 999,9 проби. На сьогодні ці монети випускаються номіналом 20, 10, 5 і 2 гривні вагою 1, 1/2, 1/4, 1/10 унції відповідно (1 унція - 31,11 г). Також випущено срібна монета номіналом 1 гривня масою 1 унція. До кінця першої декади серпня 2012 року Нацбанк продав майже 10 тисяч інвестиційних монет на загальну суму 27,65 млн грн.