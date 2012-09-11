Завдяки ДПСУ легалізовано понад 60 тис. найманих працівників

Завдяки діям податківців з початку року легалізовано трудові відносини понад 60 тис. найманих працівників з роботодавцями, внаслідок чого бюджет отримав додатково 11 млн грн податку на доходи фізичних осіб, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Крім того, 35 тис. осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність нелегально, притягнуті до державної реєстрації та сплатили 8 млн грн податку.

Податківці зазначають, що порушення трудових прав громадян залишається поширеним явищем на вітчизняних підприємствах. Під час перевірок податківці фіксують порушення податкового та трудового законодавства України в 90% перевірених суб'єктів господарювання.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної податкової служби, в січні-липні 2012 року надходження від податку на доходи фізосіб до зведеного бюджету України становили 37,9 млрд грн, що на 4,8 млрд грн більше, ніж у січні-липні 2011 року (темпи зростання становлять 14,4%).