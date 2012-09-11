Столичним підприємствам відшкодовано 1,7 млрд грн ПДВ

Столичним підприємствам у січні-серпні 2012 року відшкодовано ПДВ на суму 1,7 млрд грн при заявці на суму 860 млн. грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року сума відшкодованого ПДВ зросла на 414,4 млн. грн.

При цьому 107,5 млн. грн ПДВ було відшкодовано в автоматичному режимі.

За словами голови ДПСУ в м. Київ Ірини Носачової, у серпні п.р., за попередніми даними, НДС-«автомат» одержали 24 платники податків на суму 63,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держподатслужби, підприємствам у січні-серпні 2012 року відшкодовано понад 31 млрд ПДВ, що на 8,4%, або на 2,4 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.