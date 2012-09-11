Проблема відшкодування ПДВ не вирішена повністю - Хорошковський

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявляє про те, що проблема відшкодування ПДВ на сьогодні не вирішена повністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у вівторок на нараді з питань підтримки реального сектору економіки в Дніпропетровську.

“Незважаючи на кроки Державної податкової служби, не вирішується проблема 100-процентного відшкодування ПДВ...” - сказав він.

За словами В.Хорошковського, проблемою також залишається авансова сплата податку на прибуток підприємствами. Він зазначає, що це “вимиває” оборотних коштів підприємств.

Нагадаємо, за даними Державної податкової служби, підприємствам у січні-липні 2012 року відшкодовано 26,9 млрд грн ПДВ, що на 6%, або на 1,5 млрд грн, більше, порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В цілому підприємства за звітний період заявили до відшкодування 24,5 млрд грн ПДВ.