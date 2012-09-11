Грошова маса в Україні зросла до 723,4 млрд грн, монетарна база - до 249,8 млрд грн

В Україні грошова маса у серпні зросла на 0,3% (з початку року - на 5,5%) - до 723,4 млрд грн, монетарна база - на 1,9% (з початку року - на 4,1%) - до 249,8 млрд грн.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця збільшився на 0,6% (з початку року - на 6,3%) - до 520 млрд грн. Зокрема, депозити фізичних осіб збільшилися на 1,2% (з початку року - на 12,7%) - до 346,4 млрд грн. Депозити юридичних осіб скоротилися на 0,6% (з початку року на 4,5%) - до 173,6 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 0,6% (з початку року - на 0,4%) - до 796,4 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками скоротився на 0,4% (з початку року збільшився на 4,2%) - до 200,8 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець серпня становив 22,1 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив 19,8 млрд грн, з них на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 6,1 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець серпня становив 6,6 млрд грн.

У серпні обсяг рефінансування Нацбанком комерційних банків становив 9,5 млрд грн (з початку року — 47,3 млрд грн), мобілізаційних операцій - 7 млн. грн (з початку року - 16,3 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.