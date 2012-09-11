Долар на закритті міжбанку у вівторок знизився до 8,10 грн

У вівторок, 11 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1060/8,1160, до 12:00 ціни знизилися до 8,1020/8,1090. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0910/8,1000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2552/0,2557, до 12:00 звузився спред - 0,2553/0,2557. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2551/0,2555. У Росії курс долар-рубль скоректувався, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,7000 (-0.0049).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2755/1,2815. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3730/10,3875, до 12:00 ціни знизилися до 10,3720/10,3850. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму - 10,3400/10,3555.