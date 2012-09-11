Росія готова розглянути входження Молдови в ЄЕП – Медведєв

Москва. Росія готова розглянути входження Молдови в Єдиний економічний простір Росії, Білорусі і Казахстану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав на спільній прес-конференції в Москві зі своїм молдавським колегою Владом Філатом.

«Ми, звісно, зацікавлені в тому, щоб Митний союз, а згодом економічний союз між державами, який ми створили з Білоруссю і Казахстаном, розширювався, зміцнювався, але, ще раз повторюю, це має відбуватися природно. Якщо наші молдавські колеги знайдуть для себе цікавим участь у відповідному Митному союзі і Єдиному економічному просторі, ми готові це питання розглядати», - сказав Д.Медведєв.

При цьому він запевнив, що якщо для Молдови цікавий інший вектор розвитку – це її суверенне право, проте необхідно зважувати всі плюси і мінуси від участі в будь-яких інтеграційних об'єднаннях.

«Я виходжу ось з чого: участь у будь-якому інтеграційному об'єднанні має бути усвідомленою, не нав'язаною, а прийнятою, виходячи з раціональних міркувань, виходячи, якщо хочете, з національних інтересів держави. Це цілком має відношення і до Митного союзу, і до зони вільної торгівлі СНД, і до участі в Євросоюзі, і де завгодно», - заявив він.

Кажучи про ЗВТ в рамках співдружності, Д.Медведєв не пригадав про Україну як про третю державу, що ратифікувала цю угода.

«Ми розраховуємо на зміцнення режиму співпраці, тим паче, що нові можливості для економічної взаємодії дають і нові угоди, включаючи договір про зону вільної торгівлі в СНД, який був уже ратифікований у Росії, Білорусії і Казахстані і який зараз підлягає, наскільки я знаю, ратифікації в Молдові», - сказав Д.Медведєв.

У свою чергу, В.Філат повідомив, що на перших засіданнях осінньо-зимової сесії парламенту цей договір буде ратифікований.

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Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали розділи урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

На сьогодні Договір ЗВТ СНД ратифікували Білорусь, Росія і Україна.

Очікується, що до кінця року Договір про зону вільної торгівлі СНД ратифікують ще 5 країн – Вірменія, Казахстан, Молдова, Киргизія і Таджикистан.

З 1 січня 2012 року на просторі Росії, Білорусі і Казахстану запрацювала нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). Передбачається, зазначає РІА «Новости», що всередині ЄЕП буде забезпечене вільне переміщення товарів, послуг і капіталів через державні кордони країн-учасниць.