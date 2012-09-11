Мінфін: товаровиробники отримають додатково від зниження податків 62 млрд грн

У Міністерстві фінансів України оцінюють ефект для товаровиробників від зниження податків в 2012 році на рівні 62 млрд грн.

Про це заявив міністр фінансів України Юрій Колобов під час наради з питань підтримки реального сектору економіки під головуванням Президента України Віктора Януковича, яке проходить в Дніпропетровську.

“За рахунок дії податкових пільг і преференцій національні виробники цього року одержать додатковий фінансовий ресурс у районі 62 млрд грн, в 2013 році цей показник досягне 70 млрд грн”, - сказав міністр.

Згідно з Податковим кодексом, у 2012 році ставка податку на прибуток підприємств зменшується з 23% до 21%. У 2013 році ставку податку буде зменшено до 19%, а в 2014 році — до 16%.