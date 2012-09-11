Рада НБУ прогнозує зростання монетарної бази в 2013 році в межах 12,5-15%

Зростання монетарної бази в 2013 році, порівняно з 2012 роком, прогнозується в межах 12,5-15%, йдеться в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2012 рік, затверджених Радою Національного банку України (уточнена редакція).

При цьому зростання до 15% передбачено за умови оптимістичного розвитку економіки країни, до 12,5% - песимістичного.

Згідно з документом, макропоказники на 2013 рік співпадають із урядовим прогнозом, затвердженим влітку 2011 року постановою Кабміну №907.

Рада НБУ прогнозує зростання монетарної бази (оптимістичне й песимістичне) в 2012 році до 16% і до 12%, у 2014 році - до 15% і 9%, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, член Ради НБУ Василь Горбаль заявив, що 6 вересня Рада затвердила Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік.

Член Ради НБУ, міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко заявив, що Основні засади на 2013 рік повністю кореспондуються з раніше запропонованими урядом прогнозними макропоказниками і відповідають функції Нацбанку із забезпечення стабільності національної валюти.

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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