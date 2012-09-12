Кабмін удвічі збільшив обсяг держгарантій за позиками на Євро-2012

Кабінет міністрів України збільшив з 2,4 млрд грн до 5,2 млрд грн обсяг державних гарантій за позиками суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких відносяться до сфери управління Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні Євро-2012 і реалізації інфраструктурних проектів (Укрєвроінфрапроект).

Відповідну постанову №840 від 29 серпня 2012 року опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (№164 від 12 вересня п.р.).

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою № 347 від 25 квітня 2012 року встановив, що державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких відносяться до сфери управління Нацагентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу і реалізації інфраструктурних проектів, у 2012 році надаватимуться в межах 2,4 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України визначив Міністерство інфраструктури головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.