Мінфін пропонує збільшити доходи держбюджету в 2013 році на 6%

Міністерство фінансів України пропонує в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшити доходи державного бюджету на 6% - до 392,6 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить інформація Мінфіну, надана журналістам у середу в ході засідання Кабінету міністрів України, на якому буде розглянутий проект держбюджету на 2013 рік.

Доходи зведеного бюджету становитимуть 499,4 млрд грн, що на 8% більше від запланованого показника на 2012 рік.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів М.Азаров повідомив, що уряд погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком до 3,4% (раніше, за песимістичним сценарієм розвитку економіки, уряд прогнозував зростання ВВП у 2013 році на рівні 4,5% - УНІАН).

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, видатки - 396,683 млрд грн, зокрема видатки загального фонду - 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.