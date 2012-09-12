Представник Кабміну: держгарантій за зобов’язаннями ЄЕСУ перед РФ не існує

Представник інтересів Кабінету міністрів України Андрій Богдан заперечує наявність державних гарантій за зобов’язаннями корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Богдан заявив сьогодні в Господарському суді Києва, який розглядає справу «Міноборони РФ проти ЄЕСУ».

«Кабінет міністрів заперечує щодо існування державних гарантій і щодо можливості стягнення цих гарантій щодо зобов’язань ЄЕСУ з Держави України, з державного бюджету. Ми вважаємо, що такі гарантії не надавалися, і були підписані листи, які висловлюють особисту думку певних чиновників, але державних гарантій як таких не існувало», - сказав А.Богдан.

За його словами, чинне законодавство України чітко визначає, що таке державні гарантії і як вони видаються. Зокрема, зауважив А.Богдан, вони закріплюються або постановою уряду, або його розпорядженням.

Крім того, як зазначив представник уряду, в матеріалах справи немає первинних доказів, які б свідчили про існування боргу Держави Україна перед будь-ким, тому Кабмін просить надати такі докази.

Більше того, зазначив А.Богдан, термін позовної давнини в окресленому конфлікті інтересів давно сплив, тому українська сторона не розуміє, чому Міноборони Росії позивається безпосередньо до України.

Як повідомляв УНІАН,Мiнiстерство оборони Росiйської Федерацiї звернулося до Господарського суду Києва з позовом про стягнення з Кабінету міністрів України понад 3,2 млрд грн. Про це йдеться в ухвалі суду вiд 5 вересня ц. р., оприлюдненому в Єдиному державному реєстрi судових рішень.

Третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача в обставинах справи, є закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Промислово-фінансова корпорація «Єдині енергетичні системи України» та Державна казначейська служба України.

Довідка УНІАН. У червні 2011 року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова до прем'єр-міністра України Миколи Азарова від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн дол.

У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ, кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

7 вересня Об'єднана опозиція “Батьківщина” заявила, що Міністерство фінансів та Міністерство юстиції України ще 2011 року спростували існування боргів ЄЕСУ перед Міноборони Росії.

Прес-служба «Батьківщини» розмістила посилання на відповідні листи Мін’юсту від 24.06.2011 та Мінфіну від 16.06.2011. За інформацією Міністерства фінансів, в його обліку відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони РФ. Крім того, зазначається, що Міністерство фінансів не надавало державних гарантій за зобов'язаннями ЄЕСУ.