Проект держбюджету затвердили із розрахунку зростання ВВП на рівні 4,5%

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 12 вересня, затвердив проект закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник секретаріату уряду журналістам.

Як повідомляв УНІАН, у вступному слові на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що Кабмін погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком до 3,4% (раніше, згідно з песимістичним сценарієм розвитку економіки, уряд прогнозував зростання ВВП у 2013 році на рівні 4,5% - УНІАН).

«Ми прогнозуємо, що..., порівняно з 2012 роком, ВВП (у 2013 році – УНІАН) зросте на 3,4%. Таким чином, доходи зведеного бюджету досягнуть майже 0,5 трильйона гривень, що на 8% більше, ніж доходи 2012 року», - сказав М.Азаров.

Міністерство фінансів України розраховувало проект державного бюджету на 2013 рік за песимістичним сценарієм.

На сайті відомства повідомлялося, що під час обговорення проекту бюджету наступного року з головами громадських рад заступник міністра фінансів України Сергій Рибак заявив, що «зростання реального ВВП у 2013 році очікується на рівні не менш як 4,5%».

Саме такий прогнозний рівень ВВП було вказано як песимістичний сценарій в діючій постанові Кабінету міністрів України щодо прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, становило 5,2%.