Уряд обіцяє бізнесу податкові пільги на 71 млрд грн

Кабінет міністрів України має намір закласти у проекті державного бюджету на 2013 надання податкових пільг реальному сектору економіки на 71 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на сьогоднішньому засіданні уряду.

“Загальний інвестиційний ресурс, який залишається в 2013 році в реальній економіці, завдяки податковим стимулам досягне наступного року майже 71 млрд грн”, - сказав М.Азаров.

Зокрема, ставку податку на прибуток буде зменшено з 21% до 19%. Окрім того, для суб'єктів індустрії програмної продукції ставка податку на прибуток становитиме лише 5%.

“Продовжиться застосування податкових пільг з податку на прибуток, який інвестується в енергозбереження”, - додав М.Азаров.

Одночасно у бюджеті-2013 буде закладено податкові пільги для підприємств легкої промисловості, судно-, літакобудування, а також підприємств машинобудування для АПК.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Міністерстві фінансів України оцінюють ефект для товаровиробників від зниження податків в 2012 році на рівні 62 млрд грн.

Про це заявив міністр фінансів України Юрій Колобов під час наради з питань підтримки реального сектору економіки під головуванням Президента України Віктора Януковича, яка проходила у Дніпропетровську 11 вересня.

6 вересня Верховна Рада прийняла в цілому Закон «Про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».

Згідно із законом, пільги надаватимуться, якщо загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту перевищує суму, еквівалентну: 3 млн євро - для суб'єктів великого підприємництва; 1 млн євро - для суб'єктів середнього підприємництва; 500 тис. євро - для суб'єктів малого підприємництва.

Крім того, кількість створених нових робочих місць для працівників, яких безпосередньо задіяно у виробничих процесах, має перевищувати: 150 - для суб'єктів великого підприємництва; 50 - для суб'єктів середнього підприємництва; 25 - для суб'єктів малого підприємництва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Мінфін пропонує збільшити доходи держбюджету в 2013 році на 6%

Уряд погіршив прогноз зростання ВВП у 2013 році