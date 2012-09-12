Кабмін хоче збільшити премії за медалі українським паралімпійцям
Кабінет міністрів України має намір на сьогоднішньому засіданні збільшити премію за золоту медаль українським паралімпійцям до 800 тис грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції голова Державної служби, молоді і спорту Равіль Сафіуллін.
Він повідомив, що розмір премії за срібну медаль становитиме 550 тис. грн, а за бронзову – 380 тис грн. Раніше розмір премії паралімпійцям складав: за золоту медаль – 700 тис. грн, срібну – 500 тис. грн, бронзову – 350 тис. грн.
«Я впевнений, що ця постанова (щодо збільшення розміру премій – УНІАН) буде прийнята сьогодні урядом», - наголосив Р.Сафіуллін.
Як повідомляв УНІАН, українська паралімпійська збірна у загальному заліку на Іграх у Лондоні 2012 року посіла четверте місце та здобула рекордну кількість нагород – 84: 32 золоті медалі, 24 срібні та 28 бронзових.