Дефіцит бюджету ПФУ за підсумками року може сягнути 20 млрд грн - експерт

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) за підсумками 2012 року становитиме близько 20 млрд грн.

Таку думку УНІАН висловила провідний науковий співробітник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій.

«На цей рік у нас (дефіцит бюджету ПФУ - УНІАН) близько 20 млрд грн виходить. 15 млрд грн - це те, що затверджено бюджетом (ПФУ - УНІАН) і близько 5 млрд грн буде надано Державним казначейством», - зазначила експерт.

О.Бетлій повідомила, що інститут не робив розрахунків дефіциту бюджету фонду на 2013 рік, проте вона прогнозує, що дефіцит буде нижчий, ніж цього року, але, швидше за все, не нижче 10 млрд грн. «Швидше за все, він залишатиметься у двозначних числах», - сказала вона.

За словами експерта, єдине джерело фінансування дефіциту бюджету фонду - держбюджет: «ПФУ дефіцитний вже тривалий час, і при підвищенні витрат (бюджет - УНІАН) фонду залишатиметься дефіцитним. Єдине джерело покриття дефіциту бюджету ПФУ - це соціальний трансферт з держбюджету», - говорить експерт.

Бездефіцитність бюджету ПФУ, сказала О.Бетлій, залежатиме від того, як підвищуватимуться і переглядатимуться пенсії.

Вона також зазначила, що не можна переходити на дворівневу пенсійну систему в рік бездефіцитності бюджету ПФУ. «Солідарний фонд має бути бездефіцитним хоча б кілька років, і вийти на профіцит, щоб система стабільно працювала у подальшому, - підкреслила експерт.

Як повідомляв УНІАН,дефіцит бюджету Пенсійного фонду України у січні-серпні 2012 року становив 8 млрд грн.

12 вересня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в державному бюджеті на 2013 рік буде передбачено 23 млрд грн на перерахунок пенсій громадянам, які вийшли на пенсію до 2008 року.

Він зазначив, що в 2013 році продовжуватиметься підвищення пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які залишили службу. За словами глави уряду, цього року виплати для цих категорій громадян підвищено, у середньому, на 20%.

Довідка УНІАН. У зв'язку з підвищенням пенсійних виплат ряду категорій громадян з травня 2012 року Кабінет міністрів, при перегляді бюджету ПФУ на другу половину 2012 року, збільшив дефіцит бюджету фонду з 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.