Акімовій не подобається проект держбюджету: «потребує глибокого опрацювання»

Схвалений сьогодні урядом проект державного бюджету України на 2013 рік «потребує глибокого опрацювання». Про це заявила журналістам перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова після засідання Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, І.Акімова сказала: "Я думаю, що сьогоднішній бюджет, який було винесено на Кабмін, потребує ще глибокого опрацювання. Ми повинні ознайомитися більш детально з цифрами. Що стосується макроекономічних показників, то вони знаходяться десь, я б сказала, на середньому реалістичному рівні. Тому що вони дуже наближені до показників, які прогнозували на 2013 рік Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. Що стосується основних деталей, то повторюю, що бюджет потребує доопрацювання".

Вона наголосила, що прем'єр-міністр Микола Азаров під час засіданні Кабміну дав завдання до п'ятниці, 14 вересня, забезпечити корегування проекту до внесення до Верховної Ради.

"І, я думаю, що в парламенті буде наступний етап доопрацювання", - наголосила І.Акімова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, Кабінет Міністрів України затвердив проект закону України «Про державний бюджет на 2013 рік» з доходами 394,6 млрд грн, що на 6,4% більше від плану на 2012 рік, і видатками з сумою кредитів, що надаються, - 434,6 млрд грн, що на 6,3% більше від плану на поточний рік.

Як повідомив міністр фінансів України Юрій Колобов, планується, що дефіцит держбюджету становитиме 27,8 млрд грн, що відповідає 1,65% ВВП (без урахування дефіциту НАК «Нафтогаз України»).

Міністр повідомив, що у проекті закладено суму компенсації за різницю в тарифах для «Нафтогазу», але він не уточнив її. При цьому Ю.Колобов зазначив, що на поточний рік ця цифра становить 12 млрд грн, з яких на 6 млрд грн вже випущено облігацій внутрішньої державної позики, друга половина суми компенсації для НАКа поки що не затребувана.

Також у 2013 році уряд має намір надати держгарантії на загальну суму 16 млрд грн, що відповідає 1% ВВП.

Ю.Колобов уточнив, що проект бюджету на 2013 рік розрахований, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП – 4,5%, показника номінального ВВП – 1,688 трильйона грн, інфляції – 5,9%.

При цьому раніше, у вступному слові на сьогоднішньому засіданні Кабміну, прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що Кабмін погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком до 3,4%.