Мінімальну зарплату наступного року підвищать менш ніж на 100 гривень

Проектом державного бюджету на 2013 рік передбачено зростання мінімальної зарплати на 8,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Уряд передбачив на наступний рік зростання мінімальної заробітної плати на 8,5%, або майже на 100 гривень», - сказав М.Азаров.

Він додав, що середньорічне зростання посадового окладу працівників І тарифного розряду становитиме 18%, або 146 грн.

Також глава уряду зазначив, що на запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати, на підвищення окладів працівникам бюджетних установ додатково спрямовується близько 10 млрд грн, на збільшення допомоги сім’ям з дітьми додатково понад 8 млрд грн.

«Це дозволить суттєво скоротити розрив між цими показниками наступного року», - наголосив М.Азаров.

Довідка УНІАН. Розмір мінімальної зарплати в Україні на сьогодні становить 1094 грн.

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