Конституційний суд Німеччини дозволив створення Європейського механізму стабільності

Брюссель. Федеральний конституційний суд Німеччини ухвалив рішення, яким дозволив ратифікацію угоди про створення постійно діючого європейського фонду фінансової допомоги – Європейського механізму стабільності.

Як повідомляє Spiegel-Online, відповідне рішення було оголошено сьогодні в німецькому Карлсруе.

На думку суду, на сьогоднішній день немає підстав для припинення ратифікації угоди.

Водночас, суд висловив кілька зауважень. Зокрема, суд наголосив, що збільшення частки Німеччини в Європейському механізмі стабільності має відбуватися лише з відома німецького представника в управляючому органі цього механізму.

Крім того, суд дійшов висновку, що уряд Німеччини має забезпечити усебічне інформування про діяльність Європейського механізму стабільності представників німецького парламенту.

На сьогодні Німеччина – єдина країна - член зони євро, яка не ратифікувала угоду про створення Європейського механізму стабільності.

Раніше лідери країн-членів ЄС сподівалися, що угода набуде чинності в липні цього року, проте через затримку процесу ратифікації в Німеччині цього не сталося.