Приватні компанії безкоштовно видаватимуть ключі електронного підпису

Приватні компанії, що надають послуги з видачі ключів електронного підпису, будуть робити це безкоштовно після досягнутої домовленості з Державною податковою службою України (ДПСУ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, відповідну домовленість зафіксовано в підписаному меморандумі між Держподатслужбой та учасниками ринку електронного документообігу.

«Раніше підприємці мали можливість безкоштовно отримати ключі електронного підпису тільки в акредитованому центрі податкової служби. Сьогодні ми робимо важливий крок вперед - в пакеті послуг компаній, які підписують меморандум, буде передбачений програмний продукт, який дасть змогу їхнім клієнтам безкоштовно подавати звітність до податкової. Сумарно компанії, з якими ми сьогодні підписуємо меморандум, охоплюють 80% ринку», - зазначив голова ДПСУ Олександр Клименко під час підписання документа.

За його словами, за три місяці існування акредитованого центру сертифікації ключів у складі податкової служби було видано 90 тис. ключів. Податкова служба очікує, що в результаті досягнутих домовленостей зросте кількість підприємців, які будуть подавати звітність в електронному вигляді.

До Меморандуму приєдналися представники акредитованих центрів сертифікації ключів та гравці ринку подання електронної звітності та електронного документообігу, в тому числі ТОВ "АйФін", ТОВ "Український сертифікаційний центр", ТОВ "Центр сертифікації ключів" Україна ", ПрАТ "ІВК", ТОВ "К -Технолоджі", ТОВ "Інтелект-Сервіс", ТОВ "Софт Протекшн", ПАТ "Центр комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс", ПАТ "Інститут інформаційних технологій", ПАТ КБ "ПриватБанк" та інші.

Нагадаємо, акредитований Центр сертифікації ключів почав роботу 30 травня 2012 року. Центр надає електронні ключі юридичним та фізичним особам безкоштовно.

Центр сертифікації електронних ключів в липні 2012 року видав 26,4 тис. ключів, що в 3,5 рази більше порівняно з червнем.