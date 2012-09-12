Клименко: механізм надання податкових пільг необхідно переглянути

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко вважає, що необхідно переглянути механізм надання податкових пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час відкриття Центру обслуговування платників податків при податковій інспекції в Печерському районі столиці.

Президент України Віктор Янукович "дав команду проаналізувати ефективність податкових пільг, наскільки вони є тим стимулом для розвитку галузі, в якій надані, наскільки вони насправді стимулюють реальний сектор економіки", сказав він.

За словами О.Клименка, сьогодні низка пільг не дає ефекту галузям від їх надання. «Я вважаю, що перш ніж надавати нові (пільги — УНІАН), ми маємо реально подивитися на ситуацію сьогоднішнього дня, подивитися на ті помилки, які сьогодні здійснені, внести поправки для того, щоб механізм податкових пільг дійсно стимулював і дозволяв реальному сектору економіки розвиватися», - наголосив О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів має намір закласти в проекті держбюджету на 2013 рік надання податкових пільг реальному сектору економіки на 71 млрд грн.

“Загальний інвестиційний ресурс, який залишається в 2013 році в реальній економіці, завдяки податковим стимулам досягне наступного року майже 71 млрд грн”, - сказав прем'єр-міністр Микола Азаров.