Янукович доручив Кабміну врахувати фінансування реформ при підготовці бюджету-2013

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів при підготовці державного бюджету на 2013 рік передбачити пріоритетні напрями реформ і заходи, реалізація яких має бути здійснена наступного року за рахунок бюджетних коштів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент наголошує, що реалізація економічних реформ неможлива без належного фінансового забезпечення. У зв’язку з цим він доручив уряду передбачити фінансування на впровадження медичної реформи; проведення реформ у соціальній сфері та посилення соціального захисту; реалізацію реформи у сфері земельних відносин та розвиток сільських територій; реформування та підвищення ефективності роботи паливно-енергетичного комплексу; реалізацію реформ у житлово-комунальному господарстві; дерегуляцію, підвищення якості надання адміністративних послуг та вдосконалення митних процедур.

Водночас, на думку Президента, важливе місце в реформуванні економіки належить регіональній складовій. Позитивні зрушення мають відчувати люди на місцях. Тому глава держави також доручив уряду врахувати у проекті державного бюджету на наступний рік необхідність надання державної фінансової підтримки для спорудження та реконструкції найбільш значимих для регіонів об’єктів, введення яких в експлуатацію матиме суттєвий вплив на зростання інвестиційного потенціалу конкретного регіону, збільшення зайнятості населення, покращення соціального забезпечення, медичного обслуговування та підвищення якості життя громадян.

Крім того, Президент надає важливого значення реформуванню судової системи, метою якої є створення у країні незалежного суду. З метою належного фінансового забезпечення органів систем судоустрою глава держави звернувся з листом до прем’єр-міністра щодо забезпечення врахування обґрунтованих потреб судової влади під час підготовки проекту закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Як повідомляв УНІАН, Кабмін сьогодні на своєму засіданні затвердив проект державного бюджету на 2013 рік з доходами 394,6 млрд грн, що на 6,4% більше від плану на 2012 рік, і видатками з сумою кредитів, що надаються, - 434,6 млрд грн, що на 6,3% більше від плану на поточний рік.