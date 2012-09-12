Два українські банки можуть почати емісію безконтактних карток Visa у жовтні

Два українські банки в жовтні поточного року можуть почати емісію безконтактних карток Visa.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила глава офісу Visa в Україні Світлана Георбелідзе.

«Десь у жовтні ми очікуємо, що два банки емітента вийдуть з безконтактними картами, тобто вони будуть емітувати безконтактні карти», - сказала вона.

Глава офісу Visa в Україні не уточнила назви банків, посилаючись на те, що процедура сертифікації банків на емісію карт ще не завершена. При цьому вона зазначила, що це одні з тих банків, які вже пройшли сертифікацію на еквайринг карток, - банк «Південний», «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «Укрсоцбанк» і «Райффайзен Банк Аваль».

Також С.Георбелідзе повідомила, що до роботи з безконтактними картами в найближчій перспективі можуть приєднатися ще кілька українських банків.

Довідка УНІАН. Visa є глобальною платіжною системою, яка забезпечує доступ утримувачам карт, торгово-сервісним підприємствам, фінансовим і урядовим установам у понад 200 країнах світу до швидкої, безпечної і надійної мережі електронних платежів.

На кінець червня 2012 року кількість активних карток Visa в Україні становила 34 млн.