УСПП підтримує своєчасне схвалення урядом проекту бюджету-2013 - Кінах

Сьогоднішнє схвалення урядом проекту головного державного кошторису можна тільки підтримати, вважає президент Український союз промисловців і підприємців (УСПП), народний депутат України Анатолій Кінах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСПП.

На думку А.Кінаха, своєчасне прийняття Державного бюджету України 2013 рік є фактором довіри закордонних інвесторів та стане хорошим сигналом для міжнародної спільноти у контексті того, що ситуація в нашій країні стабільна й прогнозована.

«Сьогодні перед Україною стоїть дуже складне завдання – на основі рівноправної конкуренції, відповідно до законодавства провести вибори і не допустити того, щоб на другий план відійшли нагальні економічні питання, тим паче, щоб вони стали заручниками політичної конкуренції. Уряд країни демонструє це розуміння – проект бюджету-2013 року нині схвалено, тепер важливо, щоб він був прийнятий парламентом не пізніше листопада цього року», – зауважив А.Кінах.

Важливо, зазначив президент УСПП, що головний кошторис країни на наступний рік містить заходи з подальшого росту економіки, підсилення соціальної політики, зміцнення національної грошової одиниці – гривні. У ньому також збережена позитивна спадкоємність – в бюджеті-2013 закладено продовження вже розпочатих програм, зокрема, таких як «шкільний автобус», «питна вода», «корвет» та «Ан-70» тощо.

«У проекті бюджету мають знайти своє місце питання енергозбереження, розвитку внутрішнього виробництва, підтримки національного товаровиробника й створенню нових робочих місць. Промисловці, підприємці та роботодавці братимуть активну участь у всіх подальших процесах його вдосконалення з тим, щоб Україна розпочала наступний новий рік зі збалансованим бюджетом, яким зможе вирішити багато пріоритетних для української економіки питань», - підкреслив А.Кінах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні у середу, 12 вересня, затвердив проект Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

При цьому раніше, у вступному слові на засіданні Кабміну в середу, прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що Кабмін погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком до 3,4%.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, видатки - 396,683 млрд грн, зокрема видатки загального фонду - 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.