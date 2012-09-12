Порошенко і Колобов не назвали ціну газу і курс долара для бюджету-2013

Члени уряду не називають журналістам ціну на газ і курс долара, на яких грунтується проект державного бюджету на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу міністра фінансів Юрія Колобова той не зміг назвати прогнозовану ціну на газ на 2013 рік. На питання про ціну на газ він зазначив: «та, що за контрактом».

Водночас, прохання журналістів назвати низку інших параметрів проекту держбюджету викликало у Ю.Колобова здивування. «Тут же два томи, я що, повинен все знати», - сказав міністр, взявши в руки об'ємний документ проекту держбюджету на 2013 рік.

Крім того, він не назвав розмір мінімальної заробітної плати та рівень прожиткового мінімуму. «Це питання до міністра соціальної політики», - сказав Ю.Колобов.

Після цього журналісти поцікавилися у міністра економіки Петра Порошенка про те, який курс долара прогнозується на 2013 рік, на що той сказав, що це питання не до нього, а до Національного банку України.

Також він погодився з тим, що міністр фінансів не визначає курс долара, а це робить НБУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 12 вересня, затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

За словами Ю.Колобова, проект бюджету на 2013 рік розрахований, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП - 1,688 трильйоныв грн, інфляція - 5,9%.

Нагадаємо, бюджет-2012 розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар .