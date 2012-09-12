Кабмін пропонує ввести адмінвідповідальність за порушення під час електронних закупівель

Кабінет Міністрів пропонує запровадити адміністративну відповідальність посадових осіб операторів електронних майданчиків за порушення законодавства при проведенні електронних реверсивних аукціонів.

Відповідний законопроект, який розробляло Міністерство юстиції, був ухвалений сьогодні, 12 вересня, на засіданні Кабінету Міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, міністр юстиції Олександр Лавринович зазначив, що дані законодавчі зміни стали необхідними для забезпечення реалізації закону «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону», який був ухвалений Верховною Радою 7 липня 2012 року. Передбачається, що встановлення відповідальності посадових осіб за порушення законодавства при проведенні електронних реверсивних аукціонів стане одним із ефективних механізмів реалізації нормативних приписів у цій сфері при здійсненні державних закупівель.

Кабінет міністрів пропонуватиме Верховній Раді внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, зокрема до статті 16414 «Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Так, уряд вважає за необхідне встановити відповідальність посадових осіб операторів електронних майданчиків за необґрунтовану відмову від проведення реєстрації осіб, які бажають стати замовниками або учасниками процедури електронного реверсивного аукціону, а так само порушення регламенту електронного майданчика – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, пропонується встановити відповідальність за необґрунтовану відмову від організації чи проведення електронного реверсивного аукціону. Таке порушення тягнутиме за собою накладення штрафу на посадових осіб операторів електронних майданчиків від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне протягом року вчинення указаних порушень, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягнутиме за собою накладення штрафу від ста до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Планується, що схвалення даних законодавчих змін дозволить забезпечити дотримання посадовими особами операторів електронних майданчиків законодавчо визначеної процедури електронного реверсивного аукціону та запобігти правопорушенням у цій сфері.

Як відомо, 7 липня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо впровадження процедури "електронний реверсивний аукціон". Законом запроваджено нову процедуру державних закупівель шляхом проведення електронних закупівель та визначено умови і порядок їх проведення.