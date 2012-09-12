Україна зацікавлена в активізації співпраці зі Сполученими Штатами Америки у сфері інноваційних технологій.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський під час зустрічі із старшим радником з питань інновацій Офісу Державного секретаря США Алеком Россом у середу, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єр-міністра.

«Ми вітатимемо зростання американських інвестицій, які будуть направлені на розвиток інноваційних технологій в Україні», - підкреслив В.Хорошковський.

Перший віце-прем'єр-міністр також відзначив, що США є прикладом для України у питанні впровадження системи електронного управління.

«Україна активно працює над реалізацією ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд». Наша мета - забезпечити відвертість і прозорість державної політики, а також налагодити ефективну співпрацю з громадянським суспільством», - додав він.

За словами В.Хорошковського, відносини між Києвом і Вашингтоном є стратегічними і мають бути спрямовані на розширення українсько-американської співпраці.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв повідомив, що влада готує новий пакет інвестиційних стимулів для прискорення зростання економіки України.

Він відзначив, що для того, щоб прискорити зростання економіки і мати можливість у перспективі вийти на середньорічні темпи зростання хоча б у 6-7%, Україні необхідні нові заходи зі стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності.