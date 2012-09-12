Кількість центрів обслуговування платників податків зросла до 458 - ДПСУ

Державна податкова служба України (ДПСУ) збільшила кількість відкритих центрів обслуговування платників податків (ЦОП) до 458 установ у всіх регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко в середу під час відкриття Центру обслуговування платників податків при податковій інспекції в Печерському районі Києва.

«Майже за рік ми побудували 457 центрів (обслуговування платників податків - УНІАН)», - сказав О.Клименко.

У цілому, до кінця 2012 року в експлуатацію буде введено ще 18 ЦОП, мережа сервісних установ для підприємців становитиме 476 установ.

Нагадаємо, центри обслуговування платників податків надають такі послуги, як прийняття звітності, надання безкоштовного програмного забезпечення, інформаційно-консультаційні послуги. Центри також надають адміністративні послуги: прийняття на облік платників податків в органах Державної податкової служби, оформлення та видача патентів, свідоцтв, довідок, інших документів.