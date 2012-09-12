Гривня на міжбанку стабілізувалася

У середу, 12 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0960/8,1060, на 12:00 ціни піднялися до 8,1025/8,1120. На час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1000/8,1080 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2572/0,2577, на 12:00 ціни зросли - 0,2586/0,2591. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2589/0,2593. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,2649 (-0,4351).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2755/1,2815.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4220/10,4365, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4430/10,4590. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли значень 10,4585/10,4725.