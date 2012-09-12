Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс майже на 30%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-липні 2012 року становило 8,659 млрд дол., що на 28,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (6,735 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-липні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів з України зріс на 3,3% - до 39,431 млрд дол., імпорт - на 7,1% – до 48,09 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-липні 2011 року – 0,85).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами з 209 країн світу.

Обсяги експорту товарів до країн СНД становили 37% від загального обсягу експорту, Азії - 26,6%, Європи - 24,9%, зокрема, країн Європейського Союзу - 24,4%, Африки - 7,7%, Америки - 3,6%, Австралії та Океанії - 0,1%.

Істотні експортні поставки здійснювалися до Російської Федерації - 26,1% від загального обсягу експорту (залізничні локомотиви, чорні метали, механічні машини), Туреччини - 5,6% (чорні метали, насіння і плоди олійних рослин, добрива), Єгипту - 4% (зернові культури, чорні метали, жири і масла тваринного або олія рослинного походження), Польщі - 3,9% (чорні метали, руда, шлак і зола, насіння і плоди олійних рослин), Казахстану - 3,8% (залізничні локомотиви, вироби з чорних металів, механічні машини), Італії - 3,6% (чорні метали, насіння і плоди олійних рослин, добрива) та Індії - 3,3% (жири і масла тваринного або олія рослинного походження, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, чорні метали).

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали і вироби з них - 28,5% від загального обсягу експорту (зменшення на 10,8% проти січня-липня 2011г.). Мінеральні продукти становили 11,9% (зменшення на 17%), продукти рослинного походження - 11,3% (збільшення на 83,2%), механічні і електричні машини - 9,9% (збільшення на 7,5%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби — 8,7% (збільшення на 27,4%), продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості - 7,6% (збільшення на 4,1%), жири і масла тваринного або олія рослинного походження - 5,8% (збільшення на 9,1%) і готові харчові продукти — 4,6% (збільшення на 15,6%).

Імпорт із країн СНД становив 41,6% від загального обсягу, Європи - 32,1%, зокрема з країн Європейського Союзу - 30,6%, Азії - 19,3%, Америки - 5,7%, Африки - 1%, Австралії та Океанії - 0,3%.

У загальному обсягу імпорту найбільші надходження здійснювалися з Російської Федерації - 33,1% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, чорні метали), Китаю - 8,5% (електричні та механічні машини, взуття), Німеччини - 8,1% (механічні машини, устаткування наземного транспорту, крім залізничного, фармацевтична продукція), Білорусі - 6,2% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, добрива), Польщі - 4% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, пластмаси, полімерні матеріали, папір і картон), США - 3,8% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини) і Італії - 2,7% (механічні та електричні машини, пластмаси, полімерні матеріали).

Мінеральні продукти становили 33,3% обсягу імпорту товарів (зменшення на 6,2%). На поставки механічних і електричних машин припадало 15,3% (збільшення на 15,4%), засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів - 10,1% (збільшення на 54,1%), продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості — 9,9% (збільшення на 8,4%), недорогоцінних металів і виробів із них — 6,2% (зменшення на 2,5%), зокрема чорних металів і виробів із них — 4,3% (зменшення на 2,3%), полімерних матеріалів, пластмас і виробів із них — 5,2% (зменшення на 1,8%), готових харчових продуктів - 3,3% (зменшення на 2,7%) і продуктів рослинного походження - 3,1% (збільшення на 31,7%) від загальної вартості імпорту.

У загальному обсягу імпорту товарів збільшилася частка механічних машин з 8,2% до 8,9%, засобів наземного транспорту, крім залізничного, — з 6,3% до 7,6%, електричних машин - з 6% до 6,4%. Частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки зменшилася з 36,1% до 31,6%, пластмас, полімерних матеріалів - з 4,3% до 4%, чорних металів - з 3,4% до 2,9%.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6,748 млрд дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3,025 млрд дол. у 2010 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14,197 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол. відповідно в 2010 році.