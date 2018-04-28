Бюджет-2013: виконання у п'ятій октаві і без мінору

Уряд підняв завісу таємничості над своїм "безсмертним" твором під назвою "Державний бюджет країни на черговий рік". Кабмін оперативно і своєчасно затвердив проект на рік 2013-й.

Але, на відміну від інших маститих музикантів, маестро-Кабмін не став виконувати свій "твір" повністю, посилаючись на те, що партитура вельми об'ємна і ледь втиснулася в два томи. На суд поважної публіки було представлено лише малу частину, якісь найбільш звучні і приємні для слуху ноти. Дійсно, щоб слухачі правильно зрозуміли, про що музика, достатньо "наспівати" всього лише пару-трійку ноток. Але, все ж, з оприлюдненого можна зробити висновок, що влада бере досить високу планку і має намір "грати твір" не нижче п'ятої октави.

Напевно, ні в кого не було ілюзій, що бюджет буде написаний в якомусь іншому, ніж передвиборчому, стилі. А в стилі цьому існує табу на будь-якого роду негативну, "мінорну" нотку, навіть якщо вона виконується за всіма правилами економічної і фінансової грамоти.

Першим каменем спотикання стали макропоказники, на яких буде базуватися головний фінансовий документ. Злі язики стверджують, що навіть у складі самого урядового ансамблю не було єдності з цього приводу. Деякі міністри дозволяли собі, хоча і непублічно, але все ж, говорити про необхідність більш стриманого оптимізму з приводу прогнозів економічного розвитку країни в 2013 році. Крім того, навіть поповзли чутки, що в "оркестрі" на сусідній з урядом вулиці, один з провідних музикантів узяв надмірно "мінорну" ноту, і був вигнаний з колективу, оскільки не вписувався в загальну мелодію передвиборного позитиву.

Мабуть, хвиля негативу злегка торкнулася і прем'єр-міністра України Миколи Азарова (напевно, з тієї ж причини, що сумні мелодії набагато глибше проникають в душу і беруть за живе, ніж веселі). Він, у своїй вступній промові під час відкриття засідання уряду, власне, на якому і мав затверджуватися проект держбюджету-2013, заявив, що цей документ розрахований, виходячи з показника росту ВВП в 3,4% в порівнянні з 2012 роком, що дозволить отримати доходи зведеного бюджету на рівні 0,5 трлн грн.

Здивування викликало те, що вже в розповсюдженій серед ЗМІ стенограмі вступного слова прем'єра прогнозоване урядом зростання ВВП трансформувалося в оптимістичніші 3-4%. А далі - більше. Через деякий час представник секретаріату Кабінету Міністрів заявив журналістам, що в ході засідання позитиву у міністрів додалос,я і вони зійшлися на тому, що ВВП в Україні в наступному році зросте на 4,5%.

Пізніше міністр фінансів України Юрій Колобов, виконуючи свою "партію", заявив, що проект бюджету базується на урядовому прогнозі, який був прийнятий ще 2011 року. Ним передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%, а його номінальне значення повинне скласти 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%. Використовуючи в написанні фінансово-музичного твору під назвою "Держбюджет-2013" такі макропоказники, уряд має намір збільшити його доходи в наступному році на 6,4% - до 394,6 млрд грн, порівняно з роком нинішнім. Відповідно, суму витрат, в яких враховано і кредити, що надаються з держскарбниці, планується збільшити на 6,3% - до 434,6 млрд грн.

Виконавши нехитру арифметичну дію бачимо, що "проміжок" між доходами і витратами становить не багато не мало - рівно 40 млрд грн. Вирахувавши з цієї суми запланований дефіцит держбюджету в 27,8 млрд грн (на 2012 рік граничний рівень дефіциту становить 25,130 млрд грн - УНІАН), отримаємо обсяг коштів, котрий уряд має намір направити на кредитування, а це 12,2 млрд грн, що відповідає плану ц.р. Звичайно, міністр запевнив, що ці кошти будуть спрямовані на розвиток най-найпотрібніших напрямків. До речі, мабуть для того, щоб не було в уряді внутрішніх суперечок-розбратів, вже під вечір Президент Віктор Янукович чітко озвучив Кабміну - куди він вважає за доцільне для країни направити бюджетні кошти.

В принципі, ніхто й не сумнівається, що гроші будуть направлені туди, куди треба, але все ж, вони видаються на поворотній основі, а цей процес вельми і вельми ускладнений. За даними Мінфіну, за січень-липень на 2012 рік до бюджету повернуто усього 635,1 млн грн, при тому, що заплановано за весь 2012 повернути 13,031 млрд грн. Темпи надання кредитів виглядають солідніше, ніж темпи їх повернення. Так, за вказаний період із запланованих на рік 12,277 кредитів вже видано за сім місяців 361,3 млрд грн.

У проекті бюджету-2013 також передбачено 16 млрд грн урядових гарантій, що становить 1% ВВП. Щоправда, міністр не уточнив, кому саме будуть вони надані, але також не викликає сумніву, що вони будуть спрямовані в потрібному і правильному напрямі.

Безумовно, номінальне збільшення дефіциту держбюджету і вагома сума планованих поручительств за неурядовими боргами навряд чи позитивно позначаться на державному боргу країни. Хоча міністр фінансів запевняє, що урядові зобов'язання за підсумками наступного року перебуватимуть на прийнятному рівні, що відповідає 26,5% по відношенню до ВВП.

Традиційно, наголос під час "передпрем'єрного виконання" бюджету було зроблено на соціальних статтях. Уряд декларує підвищення розміру допомоги при народженні дитини. В межах 50 гривень протягом року має бути підвищено прожитковий мінімум для всіх категорій громадян і т.д. Окремим "хітом" у бюджетній музичній історії країни є виплати вкладникам Ощадбанку СРСР. У 2013 році уряд готовий зробити ремікс і направити на його розкрутку 8 млрд грн, або по 1 тис грн в одні руки.

Влада не має наміру тішити публіку, як це якось бувало, тривалими і захоплюючими бюджетними аріями. Очевидно, що прийняття бюджету буде виконано в темпі presto або навіть prestissimo. Та й побачити всю "партитуру" фінансово-музичного творіння можна буде, напевно, вже після прийняття його в Раді. До речі, в уряді висловлюють упевненість, що ще нинішній склад Верховної Ради зведе це творіння в статус закону. Чи будуть депутати наступного скликання підганяти бюджет під своє бачення ситуації - питання найближчого майбутнього.

Але чомусь не вдається позбутися відчуття, що даний бюджетне твір, а точніше - його "найбагатші" і найексклюзивніші фрагменти, будуть виконуватися для обмеженого кола обраних VIP-персон. До простих громадян вони долинуть в діапазоні, недоступному для сприйняття і відчуття.

Дмитро Бобесюк (УНІАН)