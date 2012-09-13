Влада Білорусі допускає можливість девальвації нацвалюти

Мінськ. Глава Національного банку Білорусі Надія Єрмакова допускає можливість плавної девальвації національної валюти.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це вона заявила журналістам.

«Якоїсь разової девальвації не буде, вона не проглядається, в цьому немає необхідності. Чи буде плавна девальвація? Не виключено», - підкреслила Н.Єрмакова.

Водночас, аналізуючи приплив валюти в країну і її відтік, Національний банк бачить, що якихось суттєвих змін не буде.

«У нас на рахунках підприємств накопичилися величезні суми грошей, близько 4 млрд дол. в депозитах, на рахунках населення є багато валюти. Немає необхідності в різкій девальвації», - зазначила голова НБРБ.

Вона також заявила, що незабаром в Білорусі можна очікувати деномінації національної валюти.

«Деномінація - це, кажучи по-народному, коли відкидаються нулі. Доходи населення зростатимуть, кількість грошей у гаманцях і на картках буде збільшуватися, тому колись деномінацію доведеться робити. Я думаю, що в цьому році говорити про неї ще рано, а в наступному році, напевно, в середині року, ми почнемо на цю тему думати, тому що доходи наші повинні зрости набагато», - сказала глава Нацбанку Білорусі.

На нещодавній нараді з роботи економіки за минулий період 2012 року, оцінки підсумків року та проектах прогнозу, бюджету і грошово-кредитної політики на 2013 рік Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не розуміє, звідки виникають чутки і домисли про майбутню девальвацію білоруського рубля.

Як повідомляв раніше УНІАН, в Білорусі золотовалютні резерви (ЗВР) за серпень знизилися на 89 млн дол. - до 8,159 млрд дол. (у липні - на 82 млн дол.).

При цьому в національному визначенні ЗВР Білорусі скоротилися на 1 млрд дол. - до мінімального значення з початку року в 8,776 млрд дол.

За інформацією Нацбанку Білорусі, скорочення золотовалютних резервів в національному визначенні пов'язано в першу чергу із завершенням угоди СВОП з Народним банком Китаю.