Долар та євро дорожчають на міжбанку

У четвер, 13 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 8,1070/8,1150 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2579/84, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,4710/10,4830. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати - 1,2915/17 (середа - 1,2867/69).

У середу, 12 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.