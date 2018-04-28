Держкошторис-2013: влада заплуталася між середнім і абсолютним реалізмом

Проект Державного бюджету на 2013 затверджено вчасно. Але така оперативність Кабміну в даному випадку здається і величезним «мінусом» цього документа. Незрозумілі цифри, на яких базується бюджет, викликає сумнів в їхній реалістичності. Тим паче, що висловлювання людей в уряді, відповідальних за підготовку бюджету, спантеличили експертів...

Дещо розходяться в оцінках і самі представники влади. Якщо міністр фінансів Юрій Колобов називає бюджет "абсолютно реалістичним" документом, в якому всі фінансові показники "оптимально збалансовані", то перший заступник голови АП Ірина Акімова відзначає, що показники головного кошторису на "середньому реалістичному рівні". Отже, спробуємо розібратися...

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 12 вересня, затвердив проект закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозованого зростання ВВП на рівні 4,5%. Щоправда, того ж дня раніше, прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що Кабмін погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року з порівнянні з 2012 роком до 3,4%.

«Ми прогнозуємо, що... в порівнянні з 2012 роком ВВП зросте на 3,4%. Таким чином, доходи зведеного бюджету досягнуть майже 0,5 трильйонів гривень, що на 8% більше, ніж доходи 2012 року», - сказав М.Азаров.

За словами ж міністра фінансів України Юрія Колобова, проект бюджету на 2013 рік розрахований, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9 %.

При цьому варто зазначити, що Міністерство фінансів України розраховувало проект державного бюджету на 2013 рік за песимістичним сценарієм. На сайті відомства повідомлялося, що під час обговорення проекту бюджету на наступний рік з главами громадських рад заступник міністра фінансів України Сергій Рибак заявив, що «зростання реального ВВП в 2013 році очікується на рівні не менше 4,5%». Саме такий прогнозований рівень ВВП був вказаний як песимістичний сценарій у чинній постанові Кабінету Міністрів України щодо прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки.

Під час брифінгу міністр фінансів Юрій Колобов не зміг назвати прогнозовану ціну на газ на 2013 рік. На питання про ціну на газ він зазначив: «та, що за контрактом».

Водночас, прохання журналістів назвати низку інших параметрів проекту держбюджету викликало у Ю.Колобова здивування. «Тут же два томи, я що, повинен все знати», - сказав міністр, взявши в руки об'ємний документ проекту держбюджету на 2013 рік. Крім того, він не назвав розмір мінімальної заробітної плати та рівень прожиткового мінімуму. «Це питання до міністра соціальної політики», - сказав Ю.Колобов.

Після цього журналісти поцікавилися у міністра економіки Петра Порошенка про те, який курс долара прогнозується на 2013 рік, на що той сказав, що це питання не до нього, а до Національного банку України. Також він погодився з тим, що міністр фінансів не визначає курс долара, а це робить НБУ.

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів при підготовці державного бюджету на 2013 рік передбачити пріоритетні напрямки реформ і заходів, реалізація яких повинна бути здійснена в наступному році за рахунок бюджетних коштів.

Президент наголошує, що реалізація економічних реформ неможлива без належного фінансового забезпечення. У зв'язку з цим він доручив уряду передбачити фінансування на впровадження медичної реформи; проведення реформ у соціальній сфері та посилення соціального захисту; реалізацію реформи у сфері земельних відносин та розвиток сільських територій; реформування та підвищення ефективності роботи паливно-енергетичного комплексу; реалізацію реформ у житлово-комунальному господарстві; дерегулювання, підвищення якості надання адміністративних послуг та вдосконалення митних процедур. Водночас, важливе місце в реформуванні економіки належить регіональній складовій. Президент також надає важливого значення реформуванню судової системи, метою якого є створення в країні незалежного суду.

Проект держбюджету на 2013 рік «потребує глибокого опрацювання»

Схвалений сьогодні урядом проект державного бюджету України на 2013 рік "потребує глибокого опрацювання».

Про це заявила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина Акімова.

Вона сказала: «Я думаю, що сьогоднішній бюджет, який був винесений на Кабмін, має потребу ще в глибокому опрацюванні. Ми повинні ознайомитися більш детально з цифрами. Що стосується макроекономічних показників, то вони знаходяться десь, я б сказала, на середньому реалістичному рівні. Тому що вони дуже наближені до показників, які прогнозували на 2013 рік Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Що стосується основних деталей, то повторюю, що бюджет потребує доопрацювання ».

І.Акімова зазначила, що прем'єр-міністр Микола Азаров під час засідання Кабміну дав завдання до п'ятниці, 14 вересня, відкоригувати проект до внесення до Верховної Ради. «І я думаю, що в парламенті буде наступний етап доопрацювання», - сказала вона.

УСПП підтримує своєчасне схвалення проекту бюджету

Схвалення урядом проекту головного державного кошторису можна тільки підтримати, вважає президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), народний депутат України Анатолій Кінах.

На думку А.Кінаха, своєчасне прийняття Державного бюджету України на 2013 рік є чинником довіри іноземних інвесторів і стане хорошим сигналом для міжнародного співтовариства в контексті того, що ситуація в нашій країні стабільна і прогнозована.

«Сьогодні перед Україною стоїть дуже складне завдання - на основі рівноправної конкуренції, відповідно до законодавства провести вибори і не допустити, щоб на другий план відійшли насущні економічні питання, тим більше, щоб вони стали заручниками політичної конкуренції. Уряд країни демонструє це розуміння - проект бюджету-2013 року зараз прийнято, тепер важливо, щоб він був прийнятий парламентом не пізніше листопада цього року», - зазначив Кінах.

Важливо, зазначив президент УСПП, що головний кошторис країни на наступний рік містить заходи щодо подальшого зростання економіки, посилення соціальної політики, зміцнення національної грошової одиниці - гривні. У ньому також збережена позитивна спадкоємність - в бюджеті-2013 закладено продовження вже розпочатих програм, зокрема, таких як «шкільний автобус», «питна вода», «корвет» та «Ан-70» тощо.

«У проекті бюджету повинні знайти своє місце питання енергозбереження, розвитку внутрішнього виробництва, підтримки національного товаровиробника та створення нових робочих місць. Промисловці, підприємці та роботодавці будуть активно брати участь у всіх подальших процесах його вдосконалення з тим, щоб Україна почала наступний новий рік зі збалансованим бюджетом, яким зможе вирішити багато пріоритетних для української економіки питань», - підкреслив Кінах.

Урядовий прогноз зростання ВВП України в 2013 році на рівні 3,4% реалістичний

Прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2013 році на рівні 3,4%, озвучений на засіданні уряду, є реалістичним, але за умови поліпшення зовнішньої кон'юнктури, зміни курсової і бюджетної політики.

Таку думку висловила економіст інвестиційної компанії «Трійка Діалог Україна» Ірина Піонтковська.

Вона зазначила, що з урахуванням розвитку ситуації в країні за останній час, навряд чи можна розраховувати на поліпшення макроекономічної динаміки в II півріччі, а за підсумками всього 2012 року темпи зростання української економіки, на її думку, становимуть близько 1,5%.

За словами І.Піонтковської, негативний вплив на цей показник, в основному, будуть надавати слабкий зовнішній попит, порівняно скромний урожай зернових і непроста кредитно-грошова кон'юнктура, що стримує кредитування реального сектору і інвестиційну активність. «Прискорення економічного зростання до 3,0-3,5% цілком можливе, якщо припустити, що зовнішня кон'юнктура поліпшиться, а влада посилить бюджетну політику і перейде до більш гнучкого курсоутворення, що дасть змогу економіці повернутися до більш стійкої моделі зростання в наступному році», - сказала вона.

Прогноз зростання ВВП України на рівні 3,4% носить оптимістичний характер

Урядовий прогноз зростання ВВП України в 2013 році на рівні 3,4% носить оптимістичний характер, вважає керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен. «Враховуючи нинішній стан економіки, ми вважаємо, що прогноз уряду має оптимістичний характер», - сказав він.

О.Вальчишен зазначив, що за підсумками I півріччя аналітики групи «Інвестиційний Капітал Україна» знизили прогноз зростання реального ВВП України на 2013 рік на 1,5 п.п. до 3,1%, «оскільки існують ризики в реалізації внутрішньої економічної політики уряду». Крім того, він вважає, що уповільнити динаміку зростання української економіки може ймовірне ослаблення попиту на українську продукцію на міжнародних ринках.

Азаров на 2013 рік підготував ще гірший бюджет, ніж нинішній

Прем'єр-міністр Микола Азаров представив ще гірший бюджет на 2013 рік, ніж бюджет 2012 року. Про це заявив кандидат економічних наук, експерт з економічних питань, член виборчого списку Української платформи «Собор» Віталій Мельничук.

Уряд затвердив проект держбюджету на 2013 рік. Проте детально коментувати цей документ важко, оскільки в «кращих» традиціях застійних часів практично ніякої важливої інформації про нього уряд поки що не дає. Проект не розміщено ні на сайті Кабміну, ні на сайті Міністерства фінансів, ніде. Є тільки окремі дані про нього з висловлювань прем'єр-міністра Азарова та інформації з брифінгу міністра фінансів, та й ті більше на рівні гасел. Однак, на думку В.Мельничука, навіть з тієї скупої інформації від Азарова вже є за що критикувати проект бюджету на 2013 рік.

«Наприклад, за доходами. Прем'єр-міністр говорить, що доходи зведеного бюджету наступного року повинні досягти понад 500 мільярдів гривень. У свою чергу міністр фінансів говорить про доходи Держбюджету в 395 млрд грн. Тобто на тисячі місцевих бюджетів припадає лише 100 млрд грн. Неймовірна концентрація ресурсів у Києві триває, незважаючи на гасла і назву «Партія регіонів», - говорить економіст.

Щодо дефіциту. «Дефіцит визначили в 1,65% при ВВП, як говорить Азаров, 1,7 трильйонів. Тобто цей дефіцит має становити близько 28 млрд грн - на таку суму уряд хоче зробити запозичень у наступному році. У 2012 році дефіцит пропонувався 1,7% і запозичень - 25 мільярдів. Тобто запозичення хочуть робити на торішньому рівні плюс 3 млрд. Вибачте, але Євро-2012 закінчилося, чому обсяги запозичень не зменшуються? Це ми що, до Олімпіади 2022 року вже готуємося? Структура запозичень не оприлюднена, про неї можемо лише здогадуватися, а як побачимо проект в цілому, то, думаю, ще багато чого дізнаємося «цікавого», - стверджує Мельничук.

По видатках. Про них у прем'єра взагалі немає жодної серйозної інформації. Лише що на доступне житло виділено один мільярд гривень. Щодо інших сфер - неясно. «Але можна самому підрахувати. Якщо дефіцит у нас 1,65%, то виходимо на витрати наступного року на рівні 435 млрд. Це багато чи мало? Це тільки плюс 40 млрд до цього року. Тобто бюджет буде такий же напружений, як і бюджет 2012 року, а ще буде поправка на інфляцію і світову рецесію», - говорить економіст.

Про інфляцію. Уряд закладає 5,9% інфляції. Азаров вже зараз розповідає, що уряд буде мати помірну інфляцію. «Але міжнародні фінансові експерти вже говорять, що інфляція наступного року точно буде не меншою, ніж в 2012 році, а це мінімум 7,9% офіційно. І тут найголовніше - Азаров нічого не сказав про курс гривні. Яким він буде в кінці наступного року або в середині? Замість цього «в кращих традиціях» сказано, що «бюджет на 2013 рік - найкраща відповідь так званим опозиційним політикам, які лякають людей обвалами і кризами». На мою ж думку, найкращою відповіддю тут повинна бути конкретна цифра », - відзначає Мельничук.

Про мінімальну заробітну плату. У проекті бюджету сказано, що вона виросте на 8,5%. Але навіть якщо інфляція буде 5,9%, то виходить, що реальне зростання на 2,6% відсотка, а не на 8,5%.

«При всьому Микола Азаров чесно додав, що« новий бюджет стане продовженням попередніх бюджетів, які приймалися за чинної влади ». Тобто, схоже, покращення не чекайте, усе буде як сьогодні», - зазначив економіст.

Олена Марченко (УНІАН)

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