У столиці надходження від акцизного податку зросли на 16%

У Києві надходження від акцизного податку до державного бюджету за підсумками січня-серпня 2012 року становили 119,1 млн грн, що на 16%, або на 16 млн грн, більше, ніж за аналогічний період 2011 року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ.

Надходження від акцизного податку в Києві за підсумками серпня 2012 року становили 18,9 млн грн, що на 71%, або на 7,9 млн грн, більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За оцінками столичних податківців, такого результату вдалося досягти завдяки заходам по боротьбі з незаконним виробництвом і торгівлею алкоголем, а також через підвищення ставки на алкогольні напої на 8,9%.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДПСУ, в січні-серпні 2012 року надходження від акцизного збору до держбюджету України становили 15,4 млрд грн, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.