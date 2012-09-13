Експерти відзначають скорочення частки євро у золотовалютних резервах НБУ

Частка євро у золотовалютних резервах Національного банку України в серпні скоротилася з 37,26% до 36,97%, йдеться у повідомленні інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, переданому агентству УНІАН.

«За липень-серпень НБУ продав 870 млн. євро, що становить 8,98% усіх золотовалютних резервів у євро. Можливо, регулятор не впевнений у стабільності цієї валюти і вирішив частково позбутися її. У світлі наближення третього кількісного пом'якшення економіки в США (QE3) і зростання євро на світовому валютному ринку з'являється непогана можливість для продажу євро за вищою ціною», – каже керівник FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

Аналітики FOREX CLUB відзначають, що обсяг інтервенцій НБУ з купівлі іноземної валюти у доларовому еквіваленті в серпні вперше з квітня 2012 року виявився позитивним – 435,9 млн. дол. Сальдо купівлі регулятором доларів США становило 601,6 млн. дол. Також НБУ відновив купівлі австралійської і британської валюти. Так, минулого місяця було придбано 100 млн. австралійських доларів і 63,2 млн. фунтів стерлінгів. Останній раз Нацбанк купував австралійську валюту в травні, а фунти – у грудні 2011 року.

«Проте погашення кредиту МВФ минулого місяця у розмірі 990 млн. дол. і продаж валюти для розрахунку за російський газ призвели до того, що розмір ЗВР НБУ скоротився на 84,2 млн. дол. - до 29,995 млрд. дол.», - кажуть у FOREX CLUB.