Гривня на міжбанку знову просіла відносно долара

На міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1070/8,1150, на 12:00 ціни зросли 8,1200/8,1280. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до таких значень 8,1190/8,1260 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2579/84, на 12:00 ціни піднялися 0,2586/90. До закриття торгів ціни знизилися 0,2585/89. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,4200 (+0.1050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2900/1,2930. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4710/10,4830, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4880/10,5025. До закриття торгів цінові показники знизилися 10,4805/10,4935.