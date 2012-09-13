Туреччина сподівається підписати до кінця року угоду про вільну торгівлю з Україною

Прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сподівається, що Україна і Туреччина до кінця року підпишуть угоду про вільну торгівлю між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час другого засідання українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня сьогодні у Києві.

Р.Ердоган підкреслив, що у відповідних переговорах, які почались наприкінці 2011 року, відчувається значний прогрес. «Сподіваюсь, що до кінця року ця угода буде підписана», - сказав прем’єр Туреччини.

Він висловив сподівання, що угода про безвізовий режим між двома країнами для короткочасних поїздок, яка вже діє, дозволить досягти стратегічної мети виведення відносин на новий рівень та досягнення рівня товарообороту до 20 млрд доларів до 2015 року.

Також Р.Ердоган наголосив на важливості розвитку регіональних проектів, і в цьому контексті велику увагу він приділив Криму. На думку турецького прем’єра, Крим може стати тим регіоном, який буде містком для розвитку відносин в цілому між країнами. Він закликав прискорити переговори про встановлення вільної торгівлі між Кримом і турецькими регіонами.

Крім економічних інтересів, за словами Р.Ердогана, цікавить Туреччину і співпраця з Кримом у культурно-гуманітарній сфері, зокрема, налагодження більш тісних контактів між кримськими татарами, які проживають у Криму та у Туреччині.