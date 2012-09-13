Індекс ставок за депозитами фізосіб у четвер не змінився

У четвер, 13 вересня, індекс ставок за депозитами фізичних осіб залишався на рівні попереднього дня.

Про це свідчать дані про індекс ставок за депозитами фізосіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

За вкладами у національній валюті індекс вкладів на 3, 6, 9 і 12 місяців становить відповідно 17,09%, 18,02%, 18,33% і 18,59%.

За короткостроковими валютними вкладами індекс залишався у межах: долар — 5,71-8,12%; євро — 4,39-6,62%.

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня 2011 року почав розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). До списку банків, які оголошують ставки, входять 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.

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