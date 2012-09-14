Банк «Базис» виключено з Фонду гарантування вкладів

Банк «Базис» втратив статус учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сказано у повідомленні Фонду.

Згідно з повідомленням, зміни до Реєстру учасників Фонду внесено 11 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалою №357 від 23 серпня 2012 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатором публічного акціонерного товариства «АКБ «Базис» Віри Ладоненко.

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова. За класифікацією НБУ, «Базис» належить до групи невеликих фінустанов з активами менш ніж 3 млрд грн.

Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.