Гривня на відкритті міжбанку у п'ятницю продовжила падіння

У п'ятницю, 14 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1220/8,1310 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2633/0,2638, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,5920/10,6050. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3038/1,3040 (четвер — 1,2915/1,2917). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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