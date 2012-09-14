Мінфін на аукціоні 18 вересня планує продавати тільки гривневі ОВДП

Міністерство фінансів України на аукціоні 18 вересня планує запропонувати до продажу облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном обігу 5 і 7 років.

Про це говориться в повідомленні Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП у вівторок, 11 вересня, Мінфіну вдалося залучити в державний бюджет 160 млн грн за рахунок розміщення індексованих ОВДП з терміном погашення 9 вересня 2015. Прибутковість становить 9,3%. При цьому попит на ОВДП терміном обігу 5 і 7 років був відсутній.

За даними Державної казначейської служби, з початку цього року по 3 вересня надходження до держбюджету від проведення урядових запозичень становили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - від внутрішніх, 23,979 млрд грн - від зовнішніх). За вказаний період на погашення держборгу було спрямовано 45,107 млрд грн, витрати на обслуговування - 15,253 млрд грн.