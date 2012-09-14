Янукович в Ялті шукає партнерів для реалізації масштабних проектів

Україна шукає партнерів для реалізації масштабних національних проектів у галузі інфраструктури, будівництва, транспорту, енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович у виступі на 9-й Ялтинській щорічній зустрічі.

Він наголосив, що Україна вже має вигідне географічне розташування на перетині торговельних шляхів Євразії.

«Проте до цього часу ми не змогли повню мірою скористатися своїм потенціалом. Основна проблема - застаріла, підчас практично непридатна для експлуатації транспортна інфраструктура», - вважає Президент.

Він підкреслив, що Україна активно працює над усуненням цього недоліку. зокрема, багато було зроблено у рамках підготовки України до Євро-2012.

«І в цьому процесі нам активно допомагали компанії із Туреччини, Італії, Німеччини. Сподіваюсь, що надалі наше співробітництво в цій сфері буде продовжено. Адже сьогодні Україна шукає партнерів для реалізації масштабних національних проектів у галузі інфраструктури, будівництва, транспорту, енергетики», - зазначив В.Янукович.

За його словами, Україна відкрита до співпраці. «У протекціонізмі і замиканні у власних кордонах немає майбутнього для жодної країни», - вважає він.

«Ми готові до пошуку взаємовигідних умов для налагодження торговельно-економічних відносин, промислово-інвестиційної кооперації, для реалізації спільних проектів», - підкреслив нлава держави.

За його словами, Україна прагне знайти оптимальне рішення для неконфліктного включення у систему регіонального розподілу праці, створення в регіоні умов для вільного обігу товарів і послуг. «І сподіваємось побачити рух назустріч», - наголосив В.Янукович.

«Одним із базових пріоритетів для нашої держави є розвиток співробітництва у Чорноморському регіоні. Адже в сучасному світі цей регіон стає геостратегічною ланкою, що поєднує країни Європи, Азії, Близького Сходу», - зауважив глава держави.

Він підкреслив, що саме тут створюється нова транспортна інфраструктура, прокладаються нові маршрути транзиту енергоносіїв, іде активне вивчення і освоєння природних багатств Чорного моря, що має велике значення для всіх країн Євразії.

На думку В.Януковича, Чорноморський регіон, без перебільшення, стає великим комунікативним вузлом і не лише в контексті торговельно-економічних відносин або постачання енергоносіїв. Співраця між країнами створює своєрідний цивілізаційний міст, за допомогою якого між Європою і Азією йде обмін культурним продуктом, спільне вивчення історії і творення сучасності, сказав Президент.

«Саме тому Україна покладає великі надії на всебічну співпрацю із країнами регіону. Як активний член Організації Чорноморського економічного співробітництва ми будемо докладати зусиль для наповнення її діяльності практичним змістом. Будемо сприяти практичній реалізації положень Декларації про Чорноморське економічне співробітництво», - сказав В.Янукович.

Він підкреслив, що Україна бачить великий потенціал у поглибленні взаємодії з ключовою країною регіону - Турецькою Республікою.